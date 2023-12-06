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تعديل مواعيد بعض القطارات على خطي «القاهرة- الأقصر» و«الواسطى- الفيوم»

كتب:

كريم روماني
01:56 م | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
سكك حديد مصر

سكك حديد مصر

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل مواعيد بعض القطارات على خطي «القاهرة- الأقصر» و«الواسطى- الفيوم» اعتبارا من اليوم، وتضمنت التعديلات الآتي:  

- تعديل ميعاد قطار رقم 974 ثالثة تهوية «القاهرة - الأقصر»، ليتحرك الساعة 5.20 بدلا من الساعة 5.30.

- تعديل ميعاد قطار رقم 736 تحيا مصر «سوهاج - نجع حمادي» ليقوم الساعة 14.20 بدلا من الساعة 14.15.

 

تعديل مواعيد القطارات

- تعديل مواعيد قطار رقم 130 تحيا مصر «الواسطي - الفيوم» ليتحرك الساعة 6.15 بدلا من الساعة 5.30.

- قطار رقم 1104 تحيا مصر «الواسطى - الفيوم» ليقوم الساعة 6.45 بدلا من الساعة 7.05.

- قطار رقم 125 تحيا مصر «الفيوم - الواسطى» ليقوم الساعة 6.15 بدلا من الساعة 6.35.

و-- قطار رقم 143 تحيا مصر «الفيوم - الجيزة» ليقوم الساعة 7.30 بدلا من الساعة 7.15.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.