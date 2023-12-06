محافظ مطروح: نبحث حل مشكلة كوبري فوكة لتفادي الحوادث المرورية

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح منطقة كوبري فوكة على طريق الدولي الساحلي مطروح الإسكندرية في الكيلو 89 شرق مدينة مرسى مطروح، للوقوف على أسباب تكرار الحوادث بهذه المنطقة ومعاينتها على الطبيعة، وجار التواصل والتنسيق مع هيئة السكة الحديد ووزارة النقل لمعالجة أسباب المشكلة خلال أعمال توسعة الطريق الدولي.

حلول مناسبة لتجنب الحوادث بكوبري فوكة

وقال محافظ مطروح، اليوم، خلال زيارته للموقع الذي وقع به حوادث بكوبري فوكة إنه يجري وضع الحلول الأنسب لسيولة المرور وتجنب الحوادث حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

مشكلة كوبري فوكة

وأضاف محافظ مطروح أنه أصبح اتجاه الطريق المؤدي إلى مدينة مرسى مطروح يمر أعلى كوبرى فوكة، بينما الاتجاه المؤدىي إلى محافظة الإسكندرية يمر من أعلى مزلقان السكة الحديد مباشرة، ولا يدخل علي الكوبري، والطريق منحدر بشكل كبير مما قد يؤدى إلى وقوع الحوادث.

التواصل مع وزارة النقل

وأشار محافظ مطروح إلي أنه هناك تواصل مع وزارة النقل والمواصلات لاتخاذ الإجراءات التي تحافظ على سلامة وأرواح المواطنين، بما يحقق الصالح العام وفي ضوء مخطط وزارة النقل والمواصلات.