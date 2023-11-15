محافظ مطروح: إنشاء طريق مطار العلمين الدولي حتى قرية سواني سمالوس

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أنه سيتم من خلال مبادرة حياة كريمة، عبر جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، رصف طريق قرية سواني سمالوس، بطول نحو 10كم من طريق مطار العلمين الدولي، وجرى الانتهاء من أعمال المقايسة، وجار البدء في التنفيذ، والموافقة على إنشاء مدرسة فصل واحد بنجع عائلة حمزة، بالتنسيق مع الأبنية التعليمية مع عمل الدراسة التربوية.

خدمات حياة كريمة في القرية

والتقى اليوم، محافظ مطروح بمكتبه العمدة طايل السمالوسى عمدة قرية سوانى سمالوس بالضبعة، ولفيف من أهالي القرية لمتابعة توفير مزيد من الخدمات في قرية سواني سمالوس وتوابعها وتنفيذ توجيهات زيارته الأخيرة للقرية للتيسير على أهالى المنطقة، حرصاً على التواصل المستمر ومتابعة توفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين في جميع المناطق.

تجديد شبكة الكهرباء

ووجه محافظ مطروح لقطاع الكهرباء لأعمال الصيانة والتجديد لشبكة الكهرباء بمنطقة مشرشر ،كما وجه المحافظ لشركة مياه الشرب والصرف الصحى لتوصيل خط مياه الشرب لعائلة كرم شفيلة.

تلبية مطالب أهالي القرية

وقدم أهالي قرية سوانى سمالوس من خلال العمدة طايل السمالوسي عمدة قبيلة السمالوس الشكر لمحافظ مطروح على تلبية مطالب أهالي القرية وتجمعاتها السكنية والحرص على متابعة توفير الخدمات.