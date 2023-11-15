محافظ مطروح: إنشاء طريق خرساني لاستيعاب حركة النقل الثقيل

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إنّ المحافظة تحظى باهتمام القيادة السياسية والدولة، كما أنها نالت عددًا وفيرًا من المشروعات القومية، ومنها مشروعات الطرق مثل إنشاء طريق «روض الفرج- الضبعة»، «وادي النطرون - العلمين».

مشروعات الطرق في مطروح

وحاليًا يجري تطوير «إسكندرية- مطروح»، وتوسعة الطريق من الإسكندرية للعلمين، ليشمل 6 حارات في كل اتجاه، وحارتين للخدمة في كل اتجاه، ووصل حاليا إلى الكيلو 8، وجارِ استكماله.

رفع كفاءة طريق «مطروح- سيوة»

وأضاف محافظ مطروح في تصريحات له، على الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، على « فيس بوك»، أنه في مجال الطرق أيضًا، فإن طريق «مطروح- سيوة» الذي كان يُطلق عليه «طريق الموت» سابقًا، جرى رفع كفاءته وتطويره وتوسعته، وبالتوازي مع هذا الطريق، جارِ عمل طريق خرساني في مطروح لأول مرة، لاستيعاب الشاحنات والنقل الثقيل لنقل المواد الطبيعية والملح سواء من مطروح لدمياط أو القاهرة أو الإسكندرية ، فهو مخصص للشاحنات الثقيلة ولا يؤثر على الطريق الأسفلتي المخصص للنقل الخفيف والملاكي، مما قلل من حوادث الطرق، خاصة مع رفع الكفاءة وتوسعة الطرق .