هيئة الكتاب تصدر «قصة حياتي.. سيرة أحمد لطفي السيد»

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، كتاب «قصة حياتي» سيرة ذاتية من تراث أستاذ الجيل أحمد لطفي السيد، وإعداد وتحرير إسماعيل جلال مظهر، ودراسة وتقديم الدكتور أحمد زكريا الشلق.

يسلط الكتاب الضوء على حياة أحد رواد النهضة الثقافية المصرية أوائل القرن العشرين، فهو الملقب بـ«أستاذ الجيل» نظرًا للعدد الكبير من المفكرين والأدباء الذين تتلمذوا على يديه، ووصفه العقّاد بأنّه أفلاطون الأدب العربي.

ويعد أحمد لطفي السيد صاحب إسهامات عديدة ليس فقط على المستوى الفكري، لكن أيضًا على المستوى الحركي، حيث شغل العديد من المناصب السياسية الرفيعة في الدولة كمنصب وزير المعارف ووزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء، وتحققت في عهده الكثير من الإنجازات خاصة في الجانب التعليمي والثقافي.

سيرة أحمد لطفي السيد

«قصة حياتي» هو كتاب للعلامة أحمد لطفي السيد يروي فيه مذكراته، وجاء في 15 فصلا كما يلي «نشأتي الأولى، واشتغالي بالسياسة، واشتغالي بالصحافة، ورأيي في الخديو عباس، ولورد كرومر أمام التاريخ، وردي على اللورد كرومر، وطالبنا بالاستقلال التام فقالوا خرجتم على الباب العالي، وأربعة رجال عرفتهم، ورحلتي إلى أوروبا وإلى المدينة المنورة، ومع سعد زغلول والخديو عباس، وعرفت تولستوي وفتحي زغلول، وموقفنا من الحرب سنة 1914، وفي ثورة سنة 1919، ومن الجامعة إلى الوزارة، ومن الوزارة إلى المجمع اللغوي، والأخلاق وكيف ينبغي أن تكون لتحقيق سلام عالمي؟».