هيئة الكتاب تصدر «اسمي ليلى».. مجموعة قصصية جديدة لـ إلهام الكردوسي

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، مجموعة قصصية بعنوان «اسمي ليلى» للكاتبة إلهام الكردوسي، وتضم 20 قصة قصيرة، وتطرح عددا من الأسئلة والقضايا الاجتماعية، بينها «علاقة المرأة والرجل، ومفهوم الحب والحرية، والاغتراب، ودور الدين في حياة الأفراد، وموقف الإنسان من المورث والتطور التكنولوجي وغيرها».

عنواين قصص المجموعة

ومن بين عناوين قصص المجموعة؛ «أم توبة، وريح يوسف، والصمت المثلث، وهل ترافقني؟، والبيت القديم، وقبلتان، واسمي ليلى».

ومن أجواء المجموعة؛ ومن قصة «أم توبة»: «أمام اللجنة الانتخابية، تقف (أم توبة) في طابور السيدات، تتحسس بيمينها بطنها المتكور على الغيب كأنّها تهدهده أو تطمئن على موضعه داخل قراره المكين، حبَلها المتأخر طويل الأمد حدث هذه المرة بعد عدد لم تعد تذكره من عمليات الإجهاض المتكرر، وقبلها ولادتين متباعدتين.. و(أم توبة) تخطت من العمر عمرًا، حتى كادت تتيقن من انقطاع حيضها وجفاف منبعها، ولم يكن لها عهد من قبل بهذه النوعية من الطوابير، التي تصطف رجالا ونساء للاستفتاء على إقرار دستور جديد للبلاد، ولا بطوابير الانتخابات سواء البرلمانية منها أو الرئاسية، كل خبراتها كانت بطوابير الجمعيات وأفران العيش البلدي، وصفوف استبدال أسطوانات البوتاجاز، وطوابير طلب العلاج لابنتيها أمام شبابيك مستشفيات الحكومة، وغيرها من طوابير المعدمين والمهمشين».