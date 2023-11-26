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«العاصمة الإدارية» تكشف تفاصيل منحة 100 طالب من الصعيد

كتب:

محمد عزالدين
09:33 م | الأحد 26 نوفمبر 2023
طالب في كلية الهندسة

طالب في كلية الهندسة

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية، إن العاصمة الإدارية الجديدة بها أكبر 5 جامعات تمنح شهادات دولية، وجرى توفير منحة لـ100 طالب من محافظات الصعيد بينها جهاز «لاب توب» لكل واحد.

الاستمرار في المبادرة سنويا

وأضاف «عباس»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلاميتان سناء منصور وسالي شاهين، أن شركة العاصمة مستمرة في هذه المبادرة بشكل سنوي ومن شروطها أن يكون الطالب من أوائل الثانوية العامة، وأن يكون الطالب من محافظات الصعيد.

تجربة الطلاب بعد المنحة

في سياق متصل، قال طارق محمود، طالب في كلية الهندسة بجامعة كوفنتري الدولية، إنه علم بتفاصيل المبادرة من معلميه في المدرسة، خاصة أن مجموعه في الثانوية العامة 87.5%، والذي كان سيؤهله للالتحاق بكلية الهندسة بغض النظر عن المحنة.

وأوضح أنه قبل التحاقه بالجامعة لم يكن لديه علم بالعاصمة الإدارية نفسها كونها ما زالت في مرحلة الإنشاء، لكن عندما شاهدها على أرض الواقع تفاجئ عنها.

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