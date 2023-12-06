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البابا تواضروس يلقي «عظة الأربعاء» من كنيسة أبي سيفين الأثرية الليلة

كتب:

مريم شريف
03:32 م | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
البابا تواضروس

البابا تواضروس

يلقي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية، عظة الأربعاء الليلة من كنيسة أبي سيفين الأثرية بمصر القديمة.

عظة الأربعاء للبابا تواضروس 

ونوهت كنيسة أبي سيفين الأثرية في بيان لها عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أنَّه من المقرر أن تبدأ عظة البابا في الساعة 5.30 مساءً، إذ تبدأ العظة بصلاة العشية بحضور البابا ثم يليها العظة.

ودعت الكنيسة الجميع لحضور العظة دون حجز أو دعوة للحضور، للقاء البابا تواضروس في زيارته الثانية لكنيسة ابي سيفين الأثرية.

ومن المقرر، أنَّ تبث العظة من خلال القنوات القبطية الفضائية، عبر بث مباشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة المركز الإعلامي للكنيسة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وقناة «c.o.c».

احتفال الكنيسة بتذكار أبي سيفين 

وجاء اختيار البابا تواضروس لكنيسة أبي سيفين الأثرية بالتزامن مع احتفال الكنيسة القبطية، الأمس، الخامس والعشرين من شهر هاتور، بتذكار استشهد القديس مرقوريوس الشهير بابي السيفين، بحسب سنكسار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

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