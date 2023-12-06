أمانة «مصر أكتوبر» بشمال سيناء تلتقي حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

التقى وفد من أمانة محافظة شمال سيناء بحزب مصر أكتوبر، حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار لقاءات الحملة بالمحافظات مع الكيانات والأحزاب والجهات الداعمة للمرشح الرئاسي في الانتخابات الرئاسية.

حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

ورحب أعضاء ومنسقى الحملة الرسمية بكل الأحزاب الداعمة لمؤسسات الدولة للتعاون والاصطفاف مع الوطن، مؤكدين أن المشاركة واجب وطني، لذلك علينا جميعا أن نشارك في إطار حقنا وواجبنا الدستوري.

وأكد الوفد أن الحزب جميعا شركاء في هذا الوطن، ونصطف جميعا لخدمة هذا الوطن وعلينا دعم القيادة السياسية الحكيمة الممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وندعم ترشحه في المرحلة الحالية.