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حزب مصر أكتوبر: فلسطين عاشت «معاناة قرن» في 50 يوما فقط

كتب:

حسام أبو غزالة
06:20 م | الأربعاء 29 نوفمبر 2023
العدوان على قطاع غزة

العدوان على قطاع غزة

قال محمد عيد أمين المصريين بالخارج عن حزب مصر أكتوبر إن العالم أجمع يسأل عما يحدث في الأراضي الفلسطينية، وما يُرتكب من جرائم في حق الإنسانية، واستهداف للمدنين العُزل والأطفال والمرضى والنساء، وتشريد المواطنين وإجبارهم على النزوح من موطنهم ومساكنهم تحت تهديد السلاح والقصف النيراني المتوالي من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي لم تسلم منه حتى المستشفيات ومخيمات اللاجئين.

اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

وأضاف عيد في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أن هذا الشعب عانى خلال الـ50 يومًا الماضية معاناة قرنٍ بأكمله في ظل صمت المجتمع الدولي المتخاذل تجاه ما يحدث من جرائم موجعة في الأراضي الفلسطينية، تحت مظلة الادعاءات الكاذبة التي وضعها الاحتلال الإسرائيلي ليبرر بها جرائمه وأفعاله الشيطانية.

دور مصر في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني

أكد أمين المصريين في الخارج بحزب مصر أكتوبر أن الدولة المصرية والقيادة السياسية لم ولن تتخلى عن مناصرة القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى دور مصر في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي أمام المحافل الدولية، وسعيها الدؤوب نحو وقف إطلاق النار وإقرار هدنة إنسانية بالتنسيق والتعاون مع بعض الأشقاء العرب والحلفاء الأجانب، ما يعكس دور مصر المحوري في المنطقة وحرصها على حماية الأشقاء العرب والدفاع عن الفلسطينيين حتى الخروج من كبوتهم.

ونوّه عيد بأن الجهود المصرية المبذولة ساهمت في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثات اللازم لدعم الشعب الفلسطيني لمواجهة المعاناة التي يعانون منها جراء ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم واستخدامه للأسلحة المحرمة دوليًا وتهديده الدائم للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة، سواء كان من الجانب المصري أو من خلال فتح المطارات والمجالات والموانئ المصرية لاستقبال المساعدات من الدول الأخرى التي تعي جيدًا حق الشعب الفلسطيني والمعاناة التي يعيشها.

إقرار السلام في المنطقة

وأشار عيد إلى المساعي المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو إقرار السلام في المنطقة، ورفض تصفية القضية الفلسطينية بأي طريقة كانت، والتأكيد على رفض مصر التلويح بتهجير الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية في سيناء وعلى المناطق الحدودية، مؤكدًا أن الأمن المصري خط أحمر ولا يمكن المساس به، والقضية الفلسطينية لا يمكن أن يتم تصفيتها.

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بقلم حسام أبو غزالة