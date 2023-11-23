حزب مصر أكتوبر: كلمة الرئيس السيسي اليوم خارطة طريق لإنهاء صراع فلسطين وإسرائيل

أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمؤتمر «تحيا مصر.. استجابة شعب تضامنا مع فلسطين»، موضحة أن كلمة الرئيس السيسي خارطة طريق لإنهاء الحرب التي تشهدها الأراضي الفلسطينية حيث أكد على ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار، والعودة لطاولة المفاوضات للوصول إلى سلام عادل وشامل، وقائم على إقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى الشقيق، وفي مقدمتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية.

تهجير الأشقاء من غزة

وأكدت مديح بيان لها منذ قليل، على أهمية الرسائل التي وجهها الرئيس السيسي خلال المؤتمر والتي تضمنت أن تهجير الأشقاء من غزة خط أحمر ولن نقبل به أو نسمح به مهما كانت التحديات، وأن مصر أدارت الموقف بأزمة غزة بمزيد من الحسم في القرار مع المرونة في التحرك، مثمنة حرص الرئيس السيسي على تأكيده بأن معبر رفح لم يتم إغلاقه إطلاقا، ولكن ما حدث كان إعاقة من قوات الاحتلال للجانب الفلسطيني من المعبر.

القيادة السياسية حريصة على إنهاء الحرب

وأشارت إلى أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على التدخل لإنهاء الحرب بقطاع غزة ودعمها لوقف إطلاق النار بشكل شامل، مؤكدة أن الدولة المصرية ستظل هي الداعم والمساند الأول للقضية الفلسطينية على مر التاريخ، فالرئيس السيسي والسياسة المصرية واضحة وتؤكد دائما على ضرورة إرساء السلام في المنطقة.

وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر أن السبيل الوحيد لإنهاء الصراع في المنطقة يتمثل في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بحصول الشعب الفسلطيني على حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، مشيرة إلى أن الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر في دعمها للشعب الفلسطيني وقضيته العربية ينبع من مكانتها التاريخية ودورها العربي والإنساني لإرساء السلام في المنطقة.

القضية الفلسطينية

وثمنت الدور المصري التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، معربة عن فخرها لما أثمرت عنه الجهود المصرية في التوصل لاتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة، مؤكدة أن ذلك يعكس جهود مصر المستمرة لنصرة الشعب الفلسطيني حتى يحصل على حقوقه المشروعة، منوهة نقف صفا واحدا وراء القيادة السياسية في قراراتها.