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«الوطنية للانتخابات»: إنشاء لجان فرعية في كل المحافظات لتمكين المغتربين من التصويت

كتب:

حسن سمير
02:42 م | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
المستشار أحمد بنداري

المستشار أحمد بنداري

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للانتخابات، إن الهيئة أصدرت قرارا بإنشاء لجان فرعية في كل محافظات الجمهورية لتمكين جميع الناخبين المتواجدين خارج مقر إقامتهم في أيام الاقتراع من التوجه لتلك اللجان والإدلاء بأصواتهم.

وأضاف بنداري  خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن كل المستجدات والاستعدادات للانتخابات الرئاسية 2024، أن هذا القرار تم بناء على الشكاوى التي تلقتها الهيئة خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة في المناطق السياحية والحدودية والصناعية والعاصمة الإدارية، والتي يوجد فيها المغتربون.

وتابع بنداري، أنه استجابة لهذه الشكاوى جرى تخصيص مقرات بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد الكثافات في هذه الأماكن؛ وجرى إنشاء لجنة في محطة مصر، ومطار القاهرة والمناطق الصناعية، العاصمة الإدرارية وكافة المناطق الصناعية الموجودة على مستوى الجمهورية.   

 

 

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