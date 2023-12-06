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المستشار أحمد بنداري: الصمت الانتخابي سيبدأ الجمعة لمدة 48 ساعة

كتب:

حسن سمير ومحمد عيسى
02:56 م | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
المستشار أحمد بنداري

المستشار أحمد بنداري

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للانتخابات، إن الصمت الانتخابي سيبدأ الجمعة الموافق 8 ديسمبر، ولمدة 48 ساعة، إعمالا لصحيح القانون. 

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن كل المستجدات والاستعدادات للانتخابات الرئاسية 2024، أنه لايجوز لأي مرشح أو حملته الانتخابية التحدث عن البرنامج الانتخابي خلال فترة الصمت، ويمكن للناخب أن يختار مرشحه دون تأثير من يناسبه ليقود البلاد خلال السنوات الـ6 المقبلة.  

 

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