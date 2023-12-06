المستشار أحمد بنداري: إنشاء غرفة عمليات مركزية لمراقبة الانتخابات الرئاسية

قال المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للانتخابات، إن القانون أعطى الحق لكل رئيس لجنة فرعية أن يشرع في أعمال الفرز بعد اليوم الثالث من إغلاق باب التصويت، ويُعد محضرًا بالإجراءات وللفرز، ويقدمهما إلى اللجنة العامة.

لجان المغتربين تحظى بأعلى درجات الرقابة

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن مستجدات والاستعدادات للانتخابات الرئاسية، أن لجان المغتربين تحظى بأعلى درجات الرقابة، إذ يشرف عليها القضاة، ويجرى فيها استخدام الحبر الفيسفوري لمنع التزوير، ويجرى قيد الأوراق والأسماء والإطلاع على قاعدة بيانات الناخبين.

وأشار إلى أن الهيئة ستنشئ غرفة عمليات مركزية لمراقبة الانتخابات الرئاسية 2024، وستكون هذه الغرفة مفتوحة طوال فترة الانتخابات، وستتابع العملية الانتخابية ساعة بساعة.