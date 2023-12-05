«شركاء من أجل السلام»: أنهينا استعدادات الانتخابات الرئاسية 2024

قالت ميرنا شلش، رئيس منظمة شركاء من أجل الشفافية، ورئيس شبكة المنظمات بمنظمة اناليند الدولية، إن المنظمة تنفذ الاستعدادات الأخيرة لمتابعة سير العملية الانتخابية 2024، تحت مظلة ائتلاف نزاهة الدولي، والذي يضم 7 مؤسسا من مؤسسات المجتمع المدني المختلفة، منهم 5 مؤسسات أجنبية، ومؤسستان مصريتان.

استعدادات شركاء من أجل الشفافية لمتابعة الانتخابات

وأوضحت شلش، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن «شركاء من أجل الشفافية»، وبالتعاون مع باقي مؤسسات الإئتلاف، سوف تتابع الانتخابات الرئاسية 2024 في 10 محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية مع مراعاة أن تشمل الأقاليم الجغرافية الأبرز بالدولة المصرية وهي: إقليم القاهرة، إقليم الأسكندرية، إقليم الدلتا، إقليم القناة، وإقليم الصعيد.

المتابعة اليومية للانتخابات الرئاسية

وأوضحت أنه من المقرر أن يزور متابعو الائتلاف الميدانيين نحو 24% من اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، والذين يصل عددهم إلى 2400 لجنة فرعية، وذلك من خلال المتابعين الدوليين، والذين تم تقسيمهم إلى 16 فرقة مختلفة، وكل متابع مسؤول عن زيارة ما لا يقل عن 25 ألف لجنة فرعية في اليوم الواحد، كحد أدنى من أجل الخروج برصد دقيق حول سير العملية الانتخابية.