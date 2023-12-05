محمد فايز فرحات: الانتخابات الرئاسية 2024 لها خصوصية كبيرة

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك عوامل عدة تجعل الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 ذات خصوصية كبيرة، مقارنة بالاستحقاقات الرئاسية السابقة، خاصة منذ عام 2011.

وأضاف «فرحات»، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر»، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن أهم هذه العوامل يتعلق بطبيعة اللحظة الراهنة، حيث توجد أزمة في الجوار الشمالي المصري، تهدد الأمن القومي المصري، بوجود مخططات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين إلى مصر.

ولفت إلى أن هذه الأزمة تنطوي على تكاليف ضخمة جدا على المستوى الإنساني في داخل قطاع غزة بالنسبة للفلسطينيين، ما فرض مسؤولية كبيرة على صانع القرار في مصر وعلى الدولة المصرية، سواء بتخفيف المعاناة عن الفلسطينيين أو بوقف إطلاق نار، وهذه الجهود تحركت على عدد من المحاور، سواء الرئاسية أو الدبلوماسية.

وأوضح أن هذه المرة الأولى التي يكون فيها في الانتخابات الرئاسية المصرية منافسة بين 4 مرشحين بينهم رئيس الجمهورية وبينهم رؤساء 3 أحزاب سياسية مصرية، والذي مهد لهذه الحالة هو الحوار الوطني، والذي أقنع الأحزاب بجدواه وجذبهم للمشاركة.