كيف تستعد مؤسسات المجتمع المدني لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024؟

تستعد مؤسسات المجتمع المدني لمتابعة ورصد الانتخابات الرئاسية 2024، حيث يبدأ المواطنون في الإدلاء بأصواتهم ضمن الاستحقاق الدستوري أيام الأحد 10، الإثنين 11، والثلاثاء 12 ديسمبر، حيث تعمل مؤسسات المجتمع المدني على الرصد والمتابعة من خلال غرف مركزية ولجان فرعية وراصدين ميدانيين في اللجان المختلفة.

استعدادات المجلس القومي للمرأة لمتابعة الانتخابات الرئاسية

ويستعد المجلس القومي للمرأة من خلال غرفة عمليات مركزية، لمتابعة ورصد مجريات الأمور خلال فترة الانتخاب، وفق ما ورد في بيان صادر عن المجلس، كما حثّت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس، كل امرأة مصرية على المشاركة في الاستحقاق الدستوري والإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية.

ائتلاف نزاهة يضم 7 منظمات لمتابعة الانتخابات

ويستعد ائتلاف نزاهة لمتابعة الانتخابات من خلال 7 مؤسسات مختلفة، منها مؤسسات مصرية، وهم: ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ومؤسسة شركاء من أجل الشفافية، إلى جانب 5 مؤسسات أجنبية، وهم: منظمة إيكو -اليونان، منظمة إليزكا- غانا، هيومان أكت- رومانيا، المنتدى الوطني للمنظمات غير الحكومية في أوغندا، ومنتدى جالس الدولي- أوغندا.

وأوضحت مارينا سامي، المنسق الإعلامي للائتلاف لـ«الوطن»، أنّ المتابعة والرصد تتم من خلال 16 فرقة من المتابعين الدوليين، موجودين في 10 محافظات ويزورون 24% من اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية.

3 اجتماعات لمناقشة آليات العمل

وفي الإطار ذاته، قال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ المنظمة تستعد في الوقت الحالي لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024، حيث عقدت 3 اجتماعات لدراسة خطة وآلية العمل خلال أيام الانتخابات، موضحا أنّ أعضاء الفريق الدولي للمنظمة بدأوا الوصول إلى القاهرة منذ مساء الأحد 3 ديسمبر، ويتوقع استكمال الفريق يوم الجمعة المقبل الموافق 8 من شهر ديسمبر الجاري.