«أورمان المنوفية» تنظم حملة تبرع بالدم لصالح مصابي غزة في شبين الكوم

نظمت جمعية الأورمان بالمنوفية، اليوم الأربعاء، حملة تبرع بالدم تضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وحرصا على تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لمصابي غزة، وإيمانًا من الدور الإنساني تجاه القضية الفلسطينية، عقب التوتر الذي ساد المنطقة في الفترة الأخيرة.

التبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني

وبدأت الحملة في شارع الاستاد بمدينة شبين الكوم، عبر سيارات متنقلة بمشاركة عدد كبير من المتطوعين، حيث شهدت نقاط التبرع بالدم بمحافظة المنوفية، للأشقاء الفلسطنيين إقبالا ملحوظا منذ الساعات الأولى لبدء استقبال المتبرعين وخاصة من الشباب وكبار السن والفتيات، وتستمر الحملة على مدار 3 أيام.

وأكد محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، أن الحملة تأتي امتدادا لدور الدولة المصرية في تقديم كل أنواع الدعم والمساعدة لصالح أشقائنا الفلسطينيين.

دعم أهالي غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي

وأضاف، أن الجمعية لعبت دوراً ريادياً لدعم الأشقاء في غزة، فمنذ اللحظة الاولى من العدوان على القطاع تواجدت الجمعية وشاركت فى ارسال 108 شاحنة بالشراكة مع جمعيات في التحالف الوطني، إضافة إلى المشاركة فى القافلتين الثانية والثالثة عن طريق مد جسر برى متواصل من المساعدات، والتى تكونت من مئات الشاحنات المحملة بآلاف الكراتين من المواد الغذائية الشاملة والادوية والمستلزمات الطبية اللازمة، إضافة إلى الملابس الشتوية وأغطية الشتاء، وذلك بالتعاون مع آلاف المتطوعين وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

الجدير بالذكر، أنه يجرى حالياً تجهيز شاحنات جديدة من المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، وتحرص الجمعية على مواصلة دعم جهودها لأهالي في غزة لحين انتهاء الأزمة، وسط تأكيد وتوجيه الدولة المصرية لتقديم أوجه الدعم للشعب الفلسطيني.