تجهيز مقرات التصويت في الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية (صور)

بدأ العد التنازلي لإجراء انتخابات الرئاسة 2024، والتي تعقد بعد 4 أيام، وتفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اللجنة العامة بكلية فيكتوريا للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال العملية الانتخابي للوقوف على مدى الاستعداد والجاهزية لاستقبال الانتخابات الرئاسية 2024 المقرر انعقادها أيام 10و11و12 ديسمبر الجاري.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية 5 صور لاستعدادات المقرات الانتخابية في الإسكندرية بالإضافة إلى أهم نقاط الاستعدادات الذي وقف عليها محافظ الإسكندرية خلال تلك الجولة.

تجهيز مقرات الانتخابات الرئاسية في الإسكندرية

فمن خلال الجولة اتضح بدأ عمليات تجهيز اللجان من خلال إعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

مسرح لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية في الإسكندرية

كما جرى تجهيز مسرح كلية فيكتوريا بنطاق حي المنتزة أول، ليكون موقع اعلان النتيجة النهائية عقب انتهاء أعمال الفرز بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية خلال أيامها الثلاثة.

أماكن انتظار للمواطنين خلال العملية الانتخابية

كما تابع محافظ الإسكندرية توفير مقاعد ومظلات باللجان، وأماكن وساحات انتظار، ووسائل مناسبة للتهوية، وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن للتسهيل على الناخبين.