محافظ الإسكندرية: تجهيز لجان الانتخابات لكي تستغرق عملية الاقتراع 3 دقائق فقط

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال الانتخابات الرئاسية، المقرر انعقادها في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2023، والتي تهدف بدورها لتسهيل العملية الانتخابية على المواطنين، والتي لن تستغرق أكثر من 3 دقائق نظرًا لكم التسهيلات التي تقدمها الدولة للمواطنين خلال الاستحقاق الدستوري.

واضاف محافظ الإسكندرية في تصريحات صحفية اليوم على هامش تفقده مدرسة فيكتوريا كوليدج التابعة لإدارة المنتزة أول التعليمية، وهي من اللجان العامة التي تشهد عملية فرز الانتخابات، وذلك للوقوف على التجهيزات النهائية للمقار الانتخابية، أنه يشجع كافة المواطنين على المشاركة الانتخابية.

4 ملايين مواطن

وأكد محافظ الإسكندرية لكافة مواطني المدينة الساحلية أن اللجان جاهزة لاستقبال المواطنين خلال الانتخابات الرئاسية 2024 والبالغ عددهم في الإسكندرية 4 ملايين و300 ألف ناخب.

تجهيز لجان الانتخابات الرئاسية في الإسكندرية

وأكد أن الإسكندرية بها 18 لجنة عامة وعدد 351 مركز و 533 لجنة فرعية بالإضافة إلى 36 لجنة للوافدين مجهزين بكافة الاحتياجات اللازمة.