حملة توعية على كورنيش الإسكندرية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية 

نظمت مبادرة «انزل شارك»، التابعة لجمعية خليك إيجابي، جولة على كورنيش الإسكندرية في منطقة محطة الرمل وسط المدينة، للتعريف بأهمية المشاركة في الانتخابات المقبلة.

توزيع 1000 فلاير توعوي على المواطنين

وقال رامي يسري، رئيس جمعية «خليك إيجابي» إنه جرى توزيع 1000 فلاير توعوي على المواطنين بكورنيش الإسكندرية اليوم للتأكيد على أهمية ممارسة الحقوق الدستورية في اختيار رئيس الجمهورية.

وأضاف يسري لـ«الوطن»، أن المبادرة مستمرة في معركة الوعي لشرح أهمية الاستحقاق الانتخابي المقبل، مشيرًا إلى أن المبادرة نظمت أكثر من 10 ندوات ومؤتمرات حاشدة ومجموعة من حملات التوعية الميدانية في مناطق وأحياء الإسكندرية.

وأكّد تنظيم ندوة، بحي المنتزه أول تحت رعاية اللواء محمد سحلول، رئيس الحي، للموظفين بحضور النائب إيهاب زكريا، منسق التحالف الوطني بالإسكندرية، إلى جانب عقد مؤتمرًا حاشدًا بمنطقة العامرية بالتعاون مع جمعية الأتباع الخيرية.

وأشار إلى أنه حضر المؤتمر نحو 250 شخصًا، من رؤساء الجمعيات والمؤسسات بمنطقة العامرية إلى جانب الرائدات الريفيات، وذلك لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة السياسية.

أهمية المشاركة الرئاسية

من جهته، أكّد النائب إيهاب زكريا، خلال الندوة، أنّ المشاركة في الانتخابات الرئاسية هدفها إيصال رسالة للعالم بأننا خلف وطننا ونقوم بدعمه، مشيرًا إلى أن ذلك سيظهر من خلال مشاركه المواطنين بالانتخابات الرئاسية المقبلة.