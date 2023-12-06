«الرجل الخفي» يكشف سره لابنته على فراش الموت.. حير شرطة أمريكا 50 عاما

اعتراف صادم من أب لابنته بعد 54 عاما، إذ كان الرجل مطلوبا للعدالة بعد سرقته 215 ألف دولار من بنك في ولاية أوهايو الأمريكية، إلا أنه تحايل على القانون وغير اسمه ليهرب منها، ولم يدفعه للاعتراف بسره، سوى إصابته بمرض سرطان الرئة، وإخباره من قبل الأطباء بأن ربما أياما قليلة متبقية في حياته.

ارتكب جريمة سرقة وتخفى 54 عاما

الرجل الذي يعاني على فراش المرض، من المطلوبين للعدالة في ولاية بوسطن بأمريكا، منذ 54 عاما، في واقعة سرقة، ما دفعه إلى تغيير اسمه من ثيودور كونراد إلى توماس رانديلي، وفق حديث ابنته لوسائل إعلام أجنبية: «أخبرني والدي بأنه كان مطلوبا للعدالة قبل 54 عاما، وهو ما لم أصدقه، لكنني وبالبحث عبر الإنترنت تدققت من المعلومات».

أخبر رانديلي ابنته آشلي رانديلي بالسر وطالبها بعدم الحديث نهائيا عن تلك القضية: «طالبني بعدم التطرق للحديث في القضية، لكنني بحثت وظهر لي موضوعا بعنوان أن والدي صراف البنك يسطو على بنك، كما وجدت مئات المقالات عنه، وتحول إلى سارق، بعدما كان بائع سيارات محترف».

الابنة البالغة من العمر 38 عاما، طلبت من والدها الذي يرقد على فراش الموت، أن يخبر والدتها بما حدث له، لكنه رفض وصممت هي على إخبار والدتها: «هذا حق لها، أخذت والدتي جانبا وقلت لها ما حدث، لتتفاجأ بأنها عرفت منذ 40 عاما، لكنها لم تكت متيقنة بأن الذي فعل ذلك هو زوجها، لتدخل في صدمة من هول المفاجأة».

أمريكي حّير المحققين لمدة 54 عاما

هوس الرجل بفيلم عن سرقة البنوك، كان دافعا له لارتكاب نفس الفعل، واختفائه حّير المحققين لـ5 عقود، وفق ابنته: «لقد قالي لي والدي أن المحققين لم يستطيعوا الوصول إليه، ونُشرت مئات المقالات وكأنها قصة، وحكى لي كيفية ارتكابه للجريمة التي لم يكتشفها أحد».

الرجل السبعيني الذي ارتكب واقعة سرقة البنك منذ أن كان مراهقا في سن الـ20 عاما، أكد أنه انتقل من الولاية التي كان يعيش فيها، إلى أخرى وبنى حياة جديدة، ولم يعش كما لو كان مختبئًا، وفقا لابنته: «كان يتحرك معي في كل مكان، يذهب بي إلى المدرسة ويأخذني في رحلات ولم يغادر البلاد لكنه حّير المحققين».

عاش الرجل عمره كله دون السفر إلى خارج البلاد، لم يكن لديه جواز سفر إطلاقا، وبعد اعترافه الصادم قررت الفتاة الحديث: «قلت لها نحبك جدا، لكننا بحاجة إلى الحديث عن تلك الجريمة التي ارتكبتها، رغم صعوبة رؤيتنا لك وأنت داخل السجن وعلى فراش المرض».