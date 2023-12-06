بعد دراسة إصدار الجنيه الرقمي.. خبير يوضح أبرز مميزاته

قال محمد البنا، الخبير الإقتصادي، إن إصدار الجنيه الرقمي يأتي في إطار التحول الرقمي والشمول المالي، إضافة إلى الجهود واسعة النطاق التي يقوم بها البنك المركزي المصري لفرض ضوابط على قطاع العملات المشفرة.

ويعتبر الجنيه الرقمي العملة الرقمية المركزية للجنيه، والذي سيتم إدارته من جانب الحكومة، وسوف يسمح الجنيه الرقمي بإجراء معاملات مالية من دون الحاجة إلى فتح حساب مصرفي، وغالباً ما سيعمل من خلال استخدام تطبيق على الهاتف المحمول.

تعريف الجنيه الرقمي

وأضاف «البنا»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يمكن تعريف الجنيه الرقمي بأنه الصورة الرقمية للعملة الوطنية، أي أنه سيمثل عملة رقمية مركزية للعملة الوطنية، ويقوم البنك المركزي المصري بإصدارها، لدعم التوسع في المدفوعات الإلكترونية الفورية بين الأفراد والشركات، دون الحاجة للوساطة، أو الدور الذي تقوم به البنوك.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الجنيه الرقمي يتميز بأنه صورة رقمية للجنيه الورقي، وقيمته تساوي واحد جنيه، إن لم يكن هو الجنيه نفسه، فضلاً عن تميزه بالفعالية المتمثلة في تخزين المعلومات اللازمة لإجراء أي عملية تجارية في محفظة رقمية للأشخاص، حيث تشفر هذه المعلومات في الرمز نفسه عند الدفع.

الفرق بين الجنيه الرقمي و«بيتكوين»

وأشار محمد البنا إلى أن من أبرز الفروق والاختلافات بين الجنيه الرقمي و«بيتكوين»، تتمثل في أن الجنيه الرقمي لا يحتاج إلى استخدام العمليات اللامركزية التي تمكن «بيتكوين» من التداول، وإنما بدلاً من ذلك، يمكن للبنك المركزي تسوية المعاملة كما يفعل أي بنك تجاري، وبتكلفة بسيطة وبسهولة.