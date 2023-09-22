انخفاض حاد في عملة بيتكوين أدنى مستوى لها خلال شهرين

انخفاض حاد تشهده العملة المشفرة الأشهر على مستوى العالم بيتكوين، وهي أحدى أكبر العملات المشفرة لأدنى مستوى لها خلال شهرين، اليوم، بعدما خرجت عن نطاقها الضيق الذي عانته مؤخرا وسط حالة من السيطرة تجاه موجة من تجنبات المخاطرة بالأسواق العالمية.

التراجع في سعر البيتكوين لم يحدث من نوفمبر الماضي

وتراجعت عملة البيتكوين بنسبة 7.2%، أمس، في أكبر انخفاض لها في يوم واحد منذ شهر نوفمبر من العام الماضي 2022، بعدما انهارت منصة «إف تي إكس» المتخصصه في تداول العملات الرقمية.

وانخفضت عملة البيتكوين إلى أدنى مستوى لها خلال شهرين لتصل إلى 26172 دولارا خلال ساعات التداول الآسيوية، اليوم الجمعة، ويعد أدنى مستوى لها منذ يوم 16 يونيو الماضي، بعدما انتعشت جزئيا لتسجل ما قيمته 26478 دولارا.

الأسهم الآسيوية تتكبد خسائر

وتعرضت الأسواق العالمية إلى موجة من عمليات البيع مع إغلاق المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على انخفاض، أمس، بعدما اتجهت الأسهم الآسيوية إلى تكبد خسائر في الأسبوع الثالث بسبب المخاوف الموجودة بشأن الاقتصاد الصيني، بخلاف القلق من أن تظل أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة إلى فترات أطول بسبب متانة الاقتصاد.

فيما استقرت عملة «إيثر» وهي ثاني أكبر عملة مشفرة، عند 1690.20 دولار، ذلك بعد انخفاضها بشكل حاد أمس الخميس، بحسب «سكاي نيوز».