استمرار خسائر سوق العملات الرقمية و«بيتكوين» تتراجع 11%.. ما الأسباب؟

تتعرض سوق العملات الرقمية، إلى خسائر كبيرة خلال الفترة الحالية، وسط تحذيرات بشأن هذا النوع من العملات، لتتراجع عملة «البيتكوين» العملة الرقمية الأشهر في العالم، بنحو 11% على مدار الأسبوع الماضي، مع توقعات باستمرار الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة، بحسب شركة «كوين ماركت كاب»، المتخصصة في تعقب القيم السوقية للعملات الرقمية.

خسائر عملة البيتكوين

وانخفض سعر البيتكوين، لأقل من 26000 دولار هذا الأسبوع، مع عزوف واضح من المستثمرين عن الاستثمار في هذه العملات، وعمليات بيع كثيفة من العملات الرقمية، بالإضافة إلى تأثيرات الأزمة الصينية التي تضرب قطاع العقارات الصيني.

وفي الوقت الذي تسجل فيه عملة البيتكوين في الوقت الحالي مستوى 26.114 دولار، إلا أنها تراجعت إلى ما يقرب من مستوى 25.697 دولارًا خلال تعاملات الجمعة الماضية.

شركة «سبيس إكس» تبيع جزءا من أرصدة «بيتكوين»

يذكر أن شركة سبيس إكس «SpaceX»، التي يشغل إيلون ماسك، منصب الرئيس التنفيذي لها، باعت جزءًا من أرصدة البيتكوين الخاصة بها، وتشير المخاوف بشأن المشكلات المتعلقة بسوق العقارات في الصين، التي تؤدي إلى تدهور اقتصادي أكبر إلى أنه لا يزال يُنظر إلى البيتكوين على أنه أصل ذات مخاطر عالية، بحسب رويترز.

تراجع الاهتمام بسوق العملات الرقمية

وأشار تقارير، إلى أن هناك تراجع عام بين المستثمرين في الاهتمام بسوق العملات الرقمية، وهو ما ساهم في خسائر «بيتكوين» هذا الأسبوع، بحسب رويترز.