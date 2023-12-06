«أبوهميلة»: الشعب سيحقق إنجازا غير مسبوق في التصويت بالانتخابات الرئاسية

قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، إن الشعب المصري سيحقق إنجازا غير مسبوق في الخروج للتصويت بالانتخابات الرئاسية والتعبير عن رأيه بحرية، واختيار مرشحه أيا كان، مشيرا إلى إنه يتمنى التوفيق للحزب على المجهود المبذول خلال الفترة السابقة وحتى الآن، متقدما بالشكر لنواب البرلمان والشيوخ بالحزب عن أمانات وسط وجنوب الدلتا والقاهرة، وقيادات الحزب والأمناء بالمحافظات المختلفة، والأمناء المساعدين، وأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة على الحضور المشرف بالمؤتمر.

تخطي العقبات وتقديم مرشح رئاسي

وتابع أبو هميلة، خلال كلمته بمؤتمر المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي لانتخابات الرئاسة 2024، بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وهذه الآية منحتنا القوة لتخطي العقبات خلال الفترة الماضية، موضحا أنه منذ 10 سنوات حرص الحزب علي إعداد مرشح للرئاسة والدفع به، وبالفعل استطاع الحزب خلال الثلاث سنوات الماضية تجهيز نفسه لهذا الحلم الكبير تنظيميا وإداريا.

برنامج انتخابي على أعلى مستوى

وأضاف أمين عام حزب الشعب الجمهوري، أنه في شهر يوليو الماضي بدأت خطوات التنفيذ بترشح المهندس حازم عمر لانتخابات الرئاسة 2024، موضحا أن الحزب وجد تحديات كثيرة واستطاع الإعداد لها وتخطيها، من خلال إعداد برنامج انتخابي على أعلى مستوى، مشيرا إلى أنه تم عقد 8 مؤتمرات تدريبية لنواب البرلمان والشيوخ، وأمناء المحافظات واستضافة الإعلاميين بمقر الحزب.

وأوضح، أن حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، استطاعت خلال الفترة الماضية عقد 13 لقاءً تليفزيونيًا، بالإضافة إلى إجراء 9 حوارات صحفية، و2 حوار إذاعي، وعقد 4 مؤتمرات كان أولها بمحافظة الإسكندرية، وعقد مؤتمرين بمحافظة القاهرة، والمؤتمر الأخير اليوم بمحافظة القليوبية.