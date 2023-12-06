الحكومة تسند مشروعات إسكان محدودي الدخل لشركات الاتحاد المصري للمقاولات

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الاربعاء، على قيام صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بإسناد تنفيذ الوحدات السكنية ضمن المرحلة السادسة بمشروع سكن لكل المصريين «محور محدودي الدخل»، لشركات المقاولات المُسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

قرار حكومي بشأن شقق الإسكان الاجتماعي

وشمل قرار مجلس الوزراء، على أن تكون الوحدات بمساحة 90 م2 للوحدة، «نموذج 3 غرف وصالة»، تشطيب كامل، شاملة أعمال تنسيق الموقع العام، والربط على المرافق، وتم التأكيد على أن يكون الإسناد طبقاً لعقد الإنابة الموقع بين الصندوق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.