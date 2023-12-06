«الثقافة الفلسطينية» ترصد آثار العدوان الإسرائيلي: الاحتلال يستهدف البشر والحجر

رصدت وزارة الثقافة الفلسطينية، ما تعرّض له القطاع الثقافي الفلسطيني في المحافظات الجنوبية بقطاع غزة على مدى شهرين، نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي.

أوضحت الوزارة الفلسطينية، أنّ المشهد الثقافي فقد العديد من المبدعين في مختلف المجالات، عُرف منهم حتى اللحظة 28 استشهدوا بينهم 4 أطفال، ودمرت 9 دورِ نشر ومكتبات، إضافة إلى تضرر عدد من المراكز الثقافية بشكل كلي أو جزئي عرف منها 21 مركزا، كما تعرضت معظم أجزاء البلدة القديمة لمدينة غزة للتدمير بما فيها 20 من المباني التاريخية، من «كنائس، مساجد، متاحف ومواقع أثرية»، فضلا عن تدمير وتضرر 3 استوديوهات وشركات إنتاج إعلامي وفني.

وقال وزير الثقافة الفلسطيني، الدكتور عاطف أبو سيف، إنّ جوهر الحرب قائم على فكرة محاولة إبادة ومحو شعبنا وإزالته وتهجيره؛ لذلك فهي تستهدف كل شيء في قطاع غزة، وكل مقومات الحياة من البشر والحجر والشجر والماء.

وتابع أبو سيف، أنّ حرب الإبادة تشهد استهداف مناحي الحياة كافة وبلا استثناء، وكالعادة فإنّ استهداف الحياة الثقافية في البلاد جزءا من الحرب المستعرة على شعبنا التي تهدف في جوهرها إلى استكمال مخطط النكبة الذي ابتدأ في العام 1948.

وأضاف وزيرة الثقافة الفلسطيني، أنّ الحرب على الثقافة كانت دائمًا في صلب الحرب التي شنّها الغزاة على شعبنا؛ لأن الحرب الحقيقية هي حرب على الرواية من أجل سرقة البلاد وما في هذه البلاد من قيمة غنية بآثارها وبكنوزها المعرفية والتاريخية والحضارية وما عليها وعنها من حكايات.

ويشمل التقرير نبذة عن حياة شهداء القطاع، وعن الأماكن المستهدفة من قبل طائرات الاحتلال وهي أماكن تاريخية ومسيحية وإسلامية ومراكز ثقافية كان لها أثر كبير في المشهد الثقافي الفلسطيني في قطاع غزة.