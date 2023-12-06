ماذا حدث في إيلات؟.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلق على انفجارين كبيرين

أفادت تقارير إسرائيلية بوقوع انفجارين قرب مدينة إيلات، بعد اعتراض إسرائيل صاروخ أو مسيرات يشتبه أنّها أُطلقت من اليمن، عن طريق تفعيل أنظمة الدفاع الجوي، وذلك حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

تفاصيل ما يحدث داخل إيلات

وحول تفاصيل ما يحدث قرب إيلات، ذكرت

صحيفة «هآرتس» الصادرة باللغة العبرية، كشفت تفاصيل ما حدث قرب إيلات، حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض صاروخ أرض أرض كان متجها نحو إيلات فوق البحر الأحمر، بعد دقائق من إطلاق صافرات الإنذار في منطقة إيلات.

دانييل هاغاري، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال بحسب «هآرتس»، إنّ الهدف لم يعبر الأراضي الإسرائيلية ولم يشكل تهديدا للمدنيين، وأنّه جرى تفعيل التحذير وفقا للسياسة.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أنّ انفجارين وقعا فوق البحر الأحمر قرب إيلات، وأنّ هناك اشتباها باعتراض صواريخ أو طائرات مسيرة أطلقت من اليمن، فيما أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّ الصاروخ لم يدخل إلى الأراضي الإسرائيلية.

ولم تكن هذه المرة الأولى الذي يتحدث جيش الاحتلال عن اعتراض صاروخ، ففي 25 نوفمبر 2023 خرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي معلنة أنّه جرى إطلاق صاروخ أرض جو من لبنان على طائرة إسرائيلية دون طيار، موضحا خلال بيان رسمي نشرته «روسيا اليوم»: «الطائرة دون طيار لم تتضرر وواصلت مهمتها، والصاروخ لم يعبر إلى داخل الأراضي الإسرائيلية ولم يتم تفعيل أي تنبيهات حسب البروتوكول».

ما هو الصاروخ أرض أرض؟

والصاروخ أرض أرض الذي تحدث جيش الاحتلال عن اعتراضه، صاروخ مصمم لإطلاقه من الأرض إلى الجو بهدف إسقاط الطائرات أو الأهداف الجوية الأخرى كالصواريخ أو الطائرات بدون طيار، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك».