إسرائيليون غاضبون من قرار دولة الاحتلال إغراق أنفاق المقاومة.. اعرف السبب

انتشر غضب عارم بين الإسرائيليين بعد إعلان حكومة الاحتلال عزمها إغراق أنفاق المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بمياه البحر، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ خلال الساعات الماضية، الأمر الذي اعترض عليه أهالي المحتجزين الإسرائيليين في القطاع خلال لقائهم مع مجلس الحرب الإسرائيلي، وفق ما نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

غضب من إغراق أنفاق الفصائل الفلسطينية في غزة

والتقي رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس بعائلات المختطفين المحررين والذين لا يزالون في قبضة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، والذين اتهموا رئيس حكومة الاحتلال بأنها لا تهتم بحياة أبنائهم وكل ما يحاولون فعله هو تحقيق مكاسب سياسية أمام العالم فقط.

وصرخت إحدي المحتجزات والتي تم الإفراج عنها مع بناتها ولكن لا يزال زوجها في قبضة الفصائل الفلسطينية: «أنت تتحدث عن إغراق الأنفاق بمياه البحر؟! هل تهدد فعليًا بإغراق تلك الأنفاق وأفراد من عائلتنا بداخلها».

وأضافت أنه تم فصلها عن زوجها بعد 3 أيام من وصولهما إلى غزة، والذي كان يعاني من أزمة نفسية شديدة بسبب الحالة التي كنا فيها، فكان يلكم نفسه يوميًا حتى ينزف، والآن هو وحيد ولا نعرف الظروف التي يوجد فيها حاليًا.

أهالي المحتجزين يهاجمون حكومة الاحتلال

كما هاجم بن دانزيج من كيبوتس نير عوز أعضاء الحكومة قائلا: «أنتم غير مسؤولين وقاسيين القلب.. الشخص الذي ينقذ روحًا واحدة كمن أنقذ العالم كله».

وأضاف موجهًا حديثه إلي بنيامين نتنياهو: «خلال السابع من أكتوبر أين كان الجنود لحمايتنا يا وزير الدفاع يوآف غالانت؟ لدينا الحق في الحياة، وأقل ما يمكنك فعله هو إنقاذ المحتجزين الموجودين في قطاع غزة، وسيكون من الجميل لو أسرعت بهذا»

كما صرخ عدد من أهالي المختطفين في وجه نتنياهو قائلين: «العار عليك»، أنت تجعلنا نشعر بالخجل، أنت لن تجعلنا ننتظر 60 يومًا أخرى حتى تسمح بالإفراج عن أبنائنا وعائلاتنا .. يجب الافراج عنهم الآن».