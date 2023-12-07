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سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 7-12-2023 في البنوك المصرية

كتب:

مريم حنفي
08:02 ص | الخميس 07 ديسمبر 2023
الدرهم الإماراتي- أرشيفية

الدرهم الإماراتي- أرشيفية

حافظ سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 7-12-2023، في البنوك المصرية، على استقراره منذ ختام تعاملات أمس الأربعاء، في ظل توقعات باستمرار حالة الاستقرار داخل البنوك المصرية كافة حتى منتصف ديسمبر الجاري، وذلك وفقًا لما أُعلن عبر المواقع الرسمية للبنوك المصرية. 

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك المركزي المصري، 8.39 جينه للشراء و 8.43 للبيع. 

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري 

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس، في البنك الأهلي المصري إلى 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع.  

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة 

وعن سعر الدرهم الإماراتي في بداية التعاملات داخل بنك القاهرة، سجل 8.38 جنيه للشراء أما سعر البيع 8.42 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

وبالنسبة لسعر الدرهم الإماراتي في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك قناة السويس، بلغ 8.38 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع. 

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي 8.42 جنيه للبيع، 8.41 جنيه للشراء.

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بقلم مريم حنفي