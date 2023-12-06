«الرياضة» تواصل حملة «وثق» الإلكترونية للحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

تواصل وزارة الشباب والرياضة من مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة YLY حملة «وثق» الإلكترونية للانتخابات الرئاسية 2024 في جميع محافظات مصر.

تشجيع وتوعية الشباب بدورهم المجتمعي

حملة «وثق» هي حملة إلكترونية بفكر وأيادي شباب مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة YLY، من أنحاء الجمهورية، لتشجيع وتوعية الشباب بدورهم المجتمعي والوطني، وتأثيرهم القوي في بلدهم، خلال فترة الاستحقاق الانتخابي، وهي من الشباب وللشباب.

وكان وزير الشباب والرياضة قد أكد خلال إطلاقه حملة "وثق"، علي مدى اهتمام الوزارة بهذه الحملة الأولى من نوعها للانتخابات الرئاسية، لتوسيع قاعدة المشاركة الإنتخابية، والتشجيع على أداء الواجب الوطني، وتشكيل الوعي لدى الشباب، وإبراز وتوثيق دور الشباب ف العملية الإنتخابية وأداء الواجب الوطني، وتسليط الضوء على القوة الشبابية فى إتخاذ القرارات المصيرية.

التأثيرعلى المشهد السياسي المصري

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى المشاركة السياسية للشباب ودورها في التأثير على المشهد السياسي المصري، مؤكدا أن أساس التنمية ينبع من فكرة المشارك.

وتحدث الوزير عن عظمة الدولة المصرية والجمهورية الجديدة في تمكين الشباب في كل مناحي الحياة وتقدير دورهم وتصدرهم المشهد الوطني بشكل غير مسبوق، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية دليل على الوعي الوطني والإصرار على استكمال مسيرة البناء والتنمية والتقدم.