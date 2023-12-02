اعرف الشروط.. وظائف خالية من وزارة الشباب بمرتبات مجزية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، توفير فرص عمل في إحدى الشركات الطبية للعمل في وظائف إدارية، على أن يكون مقر العمل في الجيزة، وذلك في إطار حرص الوزارة على مساعدة الشباب في الحصول على وظائف بمرتبات تكون مناسبة لمؤهلاتهم الدراسية وطبيعة عملهم.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة التفاصيل الكاملة حول الوظائف الخالية عبر صفحتها على فيس بوك، ولذلك نوضح في هذا التقرير أهم شروط الالتحاق بهذه الوظيفة ومميزات العمل وكيفية التقديم له والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة لوظائف الشباب والرياضة

- مكان العمل في الجيزة.

- أن يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالريوس.

- أن يكون لديه ما لا يقل عن 15 إلى 20 سنة من الخبرة.

الحقوق والمميزات

- تمنح الشركة للعاملين مرتبات مجزية.

- ساعات العمل اليومية تصل إلى 9 ساعات.

- توفر الشركة للعاملين بها تأمين اجتماعي وطبي.

- تمنح الشركة العاملين بها يومين إجازة من أيام الأسبوع.

وعلي الراغبين في التقديم لـ الوظائف الخالية من الشباب والرياضة الدخول للصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة واختيار المنشور الخاص بالوظائف والدخول منه الي الاستمارة الخاصة بالوظائف لملء البيانات المطلوبة، أو إرسال السيرة الذاتية عبر الإيميل الموضح بالمنشور على الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة علي الفيس بوك.