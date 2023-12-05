وزارة الشباب تُعلن انطلاق مرحلة البراعم من مشروع موهوبي كرة السلة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، انطلاق وتشغيل مرحلة البراعم من مشروع موهوبي كرة السلة، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ببدء وتنفيذ اختبارات الانتقاء للشمروع القومي لموهوبي كرة السلة، واختيار 12 مركزا لتمثيل المشروع القومي، طبقًا للرؤية الفنية والخريطة البينية على مستوى محافظات الجمهورية.

صبحي: دعم غير مسبوق من القيادة السياسية للموهوبين

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، الدعم الكبير وغير المسبوق من القيادة السياسية للأبطال الموهوبين في مختلف الألعاب، مشيرًا إلى أن عمليات الانتقاء للاعبين سوف تخضع للاختبارات العلمية، مع توقعات بتحقيق المشروع لنجاحات كبيرة في وقت ليس بكبير، وإعداد اللاعبين المتميزين للمنافسات والبطولات لحصد بطولات الجمهورية والصعود إلى التأهل إلى المنتخبات القومية لتمثيل مصر بالمحافل الدولية، وكذلك تسويق اللاعبين المتميزين.

وخلال اجتماع تنسيقي من مسؤولي الوزارة، بحضور مجدي أبو فريخة، رئيس اتحاد السلة، وتم الاستقرار على مناقشة الأمور الفنية الخاصة بالمراحل العمرية للمراكز واتخاذ القرار بشأن مرحلة الناشئين لمواليد 2007/2008/2009 ومرحلة البراعم لمواليد 2011/2012، وكذلك وضع آليات موسم 2023/2024.

مدة مشروع موهوبي كرة السلة

وتكون مدة مشروع موهوبي كرة السلة «مرحلة البراعم» خمس سنوات تدريبية مُقسمة إلي، مرحلة الناشئين لمدة موسمين تدريب تنتهي 2024«دوري البراعم»، مرحلة الواعدين لمدة موسمين «مرحلة 14 سنة»، ومرحلة تحت 16 سنة «مرحلة التسويق» وبيع اللاعبين موسم رياضي.

ويتكون قوام مراكز التدريب المُوزعة علي محافظات «البحر الأحمر، أسيوط، الغربية، الشرقية، القليوبية، الإسكندرية، القاهرة، كفر الشيخ، البحيرة، بورسعيد، وشمال سيناء»، مراكز البنين «120» لاعبا بـ7 محافظات، ومراكز البنات «60» لاعبة بـ«4» محافظات، بإجمالي «180» لاعب ولاعبة في «11» محافظة.