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انتصار السيسي تزور مستشفى العاصمة الإدارية للاطمئنان على الأطفال الفلسطينيين

كتب:

شريف سليمان
06:59 م | الأربعاء 29 نوفمبر 2023
زيارة السيدة انتصار السيسي

زيارة السيدة انتصار السيسي

زارت السيدة انتصار السيسي مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، للاطمئنان على الرعاية والخدمة الطبية المقدمة للأطفال الفلسطينيين.

وكتبت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»: «قلبي مع أبنائي من أطفال فلسطين الذين قمت بزيارتهم اليوم، في مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، للاطمئنان على رعايتهم والخدمة الطبية المقدمة إليهم، وأود أن أعرب عن خالص شكري وتقديري واعتزازي بالأطقم الطبية العاملة بالمستشفى، على ما رأيته من اهتمام ورعاية، وهو ما يؤكد الدور المصري العظيم في دعم ومساندة الأشقاء، بكافة السبل، في ظل هذه المحنة الصعبة».

 

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