ندوة توعوية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية بـ«طب سوهاج»

نظمت كلية الطب البشري بجامعة سوهاج، اليوم الأربعاء، ندوة توعوية بعنوان «صوتك مستقبلك.. انزل شارك»، بحضور الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، والدكتور مجدي القاضي عميد الكلية، وعدد من عمداء الكليات، أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

في كلمته، أكد رئيس الجامعة على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، باعتبارها واجبًا وطنيًا وحقًا دستوريًا لا بد من أدائه، مشيرًا إلى أن المشاركة الواسعة للطلاب في الندوات التوعوية التي تنظمها الجامعة تؤكد على وعيهم وإدراكهم لأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي.

من جانبه، حث عميد كلية الطب البشري الطلاب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، باعتبارها فرصة تاريخية لاختيار الرئيس الذي يقود البلاد نحو مستقبل أفضل.

فيما أكد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على أهمية هذا الاستحقاق الرئاسي في صناعة مستقبل مصر، داعيًا الطلاب إلى أداء واجبهم تجاه وطنهم واختيار الرئيس الذي يمثل طموحاتهم وتطلعاتهم.

وفي ختام الندوة، أوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، باعتبارها تعبيرًا عن الرأي والمشاركة في صنع القرار، مشيرًا إلى أن المشاركة الواسعة للمصريين في الانتخابات الرئاسية السابقة كانت رسالة قوية للعالم أجمع على رسوخ الديمقراطية والاستقرار في مصر.