رئيس جامعة سوهاج: المشاركة في الانتخابات تعني الحفاظ على الأرض والوطن

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن المواطنة والانتماء ليست شعارات بل سلوك فعلي، فالمشاركة السياسية الفعالة في الاستحقاقات الانتخابية تعني الحفاظ على الأرض والوطن لكونه فرض وواجب وطني على كل مواطن، مؤكدا أهمية مشاركة المرأة في الاستحقاقات الانتخابية، وذلك إيمانا من الدولة المصرية بالدور الرائد لها وتمكنيها اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا من أجل المشاركة في النهوض بالمجتمع، وخاصة في هذه المرحلة الراهنة، والتي تتطلب منا التكاتف جميعا والوقوف بجانب وطنا.

ندوة تثقيفية بجامعة سوهاج

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية التي نظمتها كلية الحقوق تحت عنوان «الحقوق السياسية وتمكين المرأة»، وذلك بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، بحضور الدكتور رابح رتيب عميد الكلية، والنائب زكريا حسان عضو مجلس النواب، والمستشار محمد عاطف رئيس النيابة الإدارية بسوهاج، ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.

تمكين المرأة المصرية

وأشاد «النعماني» خلال الندوة، بالإنجازات العديدة التي تحققها المرأة في ظل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، في إطارِ أهداف التنمية المستدامة، مشيداً بكلية الحقوق وطلابها المتميزين، والذين سيحملون على عاتقهم الدفاع عن الحق والعدل بالمستقبل القريب، معلناً عن تعيين 10 معيدين من أوائل الدفعة بالكلية.

تطوير العمل بالكلية

واستهل الدكتور رابح رتيب كلمته، بتوجيه الشكر والتقدير للدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، والذي يحمل كل معاني ومقومات القائد الناجح والحاسم في قراراته، ويسعى جاهدا للتطوير والعمل الجاد لتكون جامعة سوهاج في مصاف الجامعات المتقدمة، داعيا الطلاب إلى ضرورة المشاركة الانتخابية التي تعد طريقًا نحو النهضة وأمرا حتميا والتزاما تجاه الوطن، مضيفا أن رئيس الجامعة كرم الطلاب المتميزين والمتفوقين بكلية.

كما دعا زكريا حسان، عضو مجلس النواب، طلاب الكلية إلى النزول والمشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أنه لا بد من أن نعي دورنا البناء في حث بعضنا البعض حيال المشاركة، لأنه واجب وطني ويعزز صورة الدولة المصرية.