إقبال كثيف على حملة التبرع بالدم لصالح غزة في المنيا

شهدت حملة التبرع بالدم لصالح أشقائنا في غزة، التي نظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بمحافظة المنيا، اليوم الأربعاء، إقبالًا كثيفًا من المواطنين، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم لأشقائنا الفلسطينيين.

مشاركة الكيانات الشبابية بمحافظة المنيا

وشارك في الحملة عدد من الكيانات الشبابية في محافظة المنيا، منها «سند شباب الصعيد، كوادر شباب المنيا، مؤسسة شباب وطن، مؤسسة شباب قادرون، اتحاد طلاب تحيا مصر».

وأوضح محمد علي عبد المنعم، المتحدث باسم كيان شباب سند الصعيد بالمنيا، أن الشباب تواجدوا منذ الصباح أمام سيارة نقل الدم التابعة لوزارة الصحة للتبرع.

وأضاف عبد المنعم أن الحملة شهدت اقبالا كثيفا منذ التاسعة صباحا، بميدان بالاس بوسط مدينة المنيا، مضيفا أن الشباب تصدروا المشهد في الإقبال من الساعات الأولى، معبرين عن فرحتهم بهذه الحملة لصالح الأشقاء الفلسطينيين.

تقديم مساعدات إغاثية وإنسانية

وأكد عبد المنعم، أن الحملة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم من مساعدات إغاثية وإنسانية لأشقائنا في فلسطين، وقاد التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي حملة التبرع بالدم في محافظات الجمهورية.