لقاءات جماهيرية بقرى المنيا للتوعية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية

نفذت الوحدة المحلية في مركز ديرمواس جنوب المنيا، لقاءات جماهيرية بمراكز الشباب بقريتي تانوف والحاج قنديل، وذلك بالتعاون مع إدارة الشباب والرياضة للتوعية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

أهمية المشاركة السياسية في الانتخابات

تأتي هذه اللقاءات في ضوء توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بأهمية توعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس بقيادة عامر طه آدم رئيس المركز وبحضور أميرة الحداد عضو مجلس النواب لقاء للتأكيد على أهمية المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة وأهميتها الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة للدولة، كما تناول اللقاء مجهودات الدولة خلال السنوات الماضية في توفير حياة كريمة للمصريين.

ودعا رئيس مركز ديرمواس الجميع إلى التكاتف والتعاون من أجل الوطن وخاصة في ظل الظروف الراهنة، كما استمع إلى طلبات عدد كبير من الحضور، ووجّه بالحل الفوري لبعض المشكلات وتوجيه الأجهزة المعنية بحل البعض الآخر.

تحقيق طموحات ومطالب المواطنين

وأكد رئيس مركز ديرمواس، استمرار هذه اللقاءات الجماهيرية في جميع قرى ونجوع المركز خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف توعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة وأهمية اختيار المرشح المناسب الذي يحقق طموحات ومطالب المواطنين.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار اهتمام الدولة بتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في التصويت بالانتخابات الرئاسية القادمة، وحثهم على المشاركة الإيجابية في هذه العملية الديمقراطية المهمة.