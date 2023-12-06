قرية المعصرة بملوي تستقبل طلاب جامعة المنيا للتعرف على مشروعات حياة كريمة

استقبل اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي وفدا طلابيا من جامعة المنيا، لزيارة قرية المعصرة بمركز ملوي، للتعرف على ما تم من مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك في إطار الزيارة الميدانية لطلاب الجامعة لمشروعات حياة كريمة بمركز ملوي.

تحقيق التنمية الشاملة في مختلف ربوع مصر

وأكد المشرف المرافق للوفد، أن هذه الزيارات تستهدف تعريف طلاب الجامعة بحجم الإنجاز المتحقق على أرض الواقع في مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف ربوع مصر.

توفير سبل الرعاية للمواطنين

وقال «السايس»، إنه سعيد بهذه الزيارات الميدانية للطلاب، والتي عكست حجم العمل المنجز ودور الدولة الملموس في تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية و توفير كافة سبل الرعاية للمواطنين، حيثُ تضمنت الزيارة جولة تفقدية في مشروعات المبادرة التي تتضمن بعض من محطات المعالجة للصرف الصحى، ومحطة مياة الشرب، المجمع الخدمي، والمجمع الزراعي وغيرها من المشروعات المختلفة.