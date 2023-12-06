محافظ القليوبية يواصل جولاته لمتابعة جاهزية لجان الانتخابات الرئاسية

واصل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، جولاته الميدانية لمتابعة التجهيزات بالمقرات الانتخابية، للاطمئنان على جاهزيتها وتوافر كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين من أدوات ومستلزمات ومظلات ومقاعد وكراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين، وذلك في إطار استعدادات المحافظة المكثفة للانتخابات الرئاسية 2024 والمقرر عقدها في الفترة من 10-12 ديسمبر الجاري.

حيث قام محافظ القليوبية بجولة تفقد خلالها اللجان العامة واللجان الفرعية بحي شرق وحي غرب شبرا الخيمة ومدينة الخصوص.

لجان انتخابات الرئاسة بشبرا

واستهل الهجان الجولة بتفقد المؤسسة العمالية اللجنة العامة ومدرسة 6 أكتوبر بمساكن الضباط ومدرسة شبرا الخيمة الثانوية بنات ومدرسة دمنهور شبرا الابتدائية للغات ولجنة المغتربين بمحطة السكة الحديد بحي غرب شبرا الخيمة.

وفي حي شرق شبرا الخيمة تفقد المحافظ، مدرسة بهتيم الثانوية بنين ومجمع 23 يوليو ولجنة شركة أنابيب البترول.

وفي مدينة الخصوص تفقد المحافظ، مدرسة الخصوص الرسمية للغات «اللجنة العامة» ومدرسة فرح 2 لغات ومدرسة الشهيد علاء عزت الثانوية بنات، مؤكدا أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

تجهيز 365 مركزا انتخابيا

كان محافظ القليوبية، قد أكد أنه تم تجهيز 365 مركزا انتخابيا و 16 لجنة عامة و 484 لجنة فرعية، منها 9 لجان للمغتربين، وتبلغ الكتلة التصويتية للمحافظة حوالي 3 ملايين و 512 ألف و 682 ناخبا وناخبة على مستوى المحافظة.

كما وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى للانتخابات الرئاسية وإلغاء الإجازات والتواجد الميداني للوحدات المحلية لمتابعة جاهزية اللجان، من خلال الاهتمام بالتجهيزات خارج وداخل اللجان.

المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

ودعا محافظ القليوبية المواطنين للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة لنظهر للعالم مدى وعي الشعب المصري وحبه لوطنه، للحفاظ على أمنه واستقراره.