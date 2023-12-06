خبير: الدولة تسعى إلى إقامة مشروعات استثمارية كبرى على محور قناة السويس

قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية، تسعى إلى إقامة مشروعات استثمارية هائلة على محور قناة السويس، باعتبار معبرًا هامًا يتم الاستفادة منه من خلال تحصيل رسوم عبور السفن، وتتمثل تلك المشروعات في إعطاء التصريحات الخاصة بعبور السفن، والتركيز على عملية إصلاح وصيانة للمراكب، وتوفير أماكن لوجيستية للتخزين.

مشروعات تستقطب استثمارات

وأضاف شعيب في تصريحات لـ«الوطن»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، صرح خلال الفترة الماضية بأن مصر سوف تكون مركزًا كبيرا لتوزيع الحبوب في العالم، كما تهدف إلى أن تكون مركزا للثلاجات وتجميد اللحوم الطازجة والدواجن والأسماك، في ظل أن هناك خطة لإنشاء مصانع مخصصة للتونة والمعلبات على محور قناة السويس، تلك المشروعات الدولية التي تستقطب استثمارات كبيرة.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن استقطاب قناة السويس أكثر من 4.5 مليار دولار يعتبر أكثر من 60% من حجم إيرادات القناة، وتعتبر خطوة أولى على الطريق الصحيح لإعادة هيكلة قناة السويس من أجل جذب مزيد من العملة الأجنبية.

وصول الإيرادات إلى 10 مليارات دولار الفترة المقبلة

وأشار شعيب إلى أن إيرادات قناة السويس وصلت إلى 7 مليارات دولار خلال عام 2022 كما أن هناك توقعات بوصول إيرادات القناة الفترة المقبلة إلى 10 مليارات دولار مع وجود مزيد من الاستثمارات، خاصة بعد أن تم شق الأنفاق وإقامة بنية تحتية كبيرة.