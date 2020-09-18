قائد حرس الحدود يكشف الضبطيات على محور قناة السويس منذ 2019

قال اللواء أركان حرب أيمن شحاتة، قائد قوات حرس الحدود، إنه بالمقارنة بالمضبوطات التي قامت بها القوات التابعة لحرس الحدود في 2019 و 2020، نجد أنه في 2019 تم ضبط 18 طن بانجو على المعديات والكباري في قناة السويس، وكذلك 790 كيلو حشيش، و 47 كيلو أفيون، و15 كيلو وكسور من الأفيون.

وأضاف "شحاتة"، خلال حواره في برنامج "مصر تستطيع"، مع الإعلامي أحمد فايق، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، أنه في 2020 تم ضبط على محور قناة السويس 6 طن و900 كيلو بانجو، و 3طن ونصف من الحشيش، و 112 كيلو من الأفيون، و 48 كيلو هيروين، و21686 قرص مخدر على محور قناة السويس من الشرقي للغربي.

وأوضح قائد قوات حرس الحدود، أنه بتوفيق من الله تم اكتشاف 15 مصنع حشيش موجودين في المزارع، بهما مكابس يدوي والفرم والمفارم اللي يفرموا فيها الحشيش.