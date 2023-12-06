قوافل طبية ومحو أمية وندوات لمبادرة «أنت الحياة» في السويس

شهدت محافظة السويس انطلاق فعاليات اليوم الأول من مبادرة أنت الحياة بمركز شباب قرية عامر بالسويس، لتقديم خدمات صحية وتثقيفية متميزة للأهالي من أبناء القرية بالمجان في ظل تكاتف الجهود لنجاح المبادرة.

مبادرة أنت الحياة

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بالسويس أنه جرى تنفيذ اليوم الأول من برنامج مبادرة أنت الحياة، ضمن مبادرة حياة كريمة، اليوم الأربعاء، بمركز شباب قرية عامر بحي الجناين في محافظة السويس.

انطلاق فعاليات مبادرة أنت الحياة

وقالت مديرية الشباب والرياضة بالسويس، إن فعاليات مبادرة أنت الحياة في السويس تمثلت في أربعة خدمات قوافل طبية، بجانب قوافل محو وأمية وندوات توعوية وتثقيف صحى للمواطنين، وشارك فى المبادرة مؤسسة حياة كريمة ومديرية الشباب والرياضة ومديرية الصحة والسكان والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

المشروع القومي لتطوير الريف

وأكد عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» هي المشروع القومي لتطوير الريف المصري فهي مبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عام 2019، بهدف تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، في إطار من التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني في مصر داخل جمهورية مصر العربية، لافتاً أن المبادرة على تستمر علي مدار يومين و تستأنف عملها غدا الخميس.