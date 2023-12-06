رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يتفقد تصفيات مسابقة القرآن الكريم بطهطا

كتب:

فهد فكري بلوم
06:18 م | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
أثتاء اللقاء

أثتاء اللقاء

تفقد الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الأربعاء، اليوم الأول من تصفيات مسابقة الأزهر الشريف للقرآن الكريم للمعاهد والمكاتب وفروع الرواق الأزهري بإدارات طهطا وجهينة وطما، المنعقدة بمعهد محمود عنبر الإعداي الثانوي بطهطا، بحضور الدكتور كمال فايز، مدير إدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة، والمشرفين على التصفيات من إدارة شئون القرآن بسوهاج.

حسن التنظيم وجودة المعايير

واطمأن رئيس منطقة سوهاج الأزهرية خلال جولته على هدوء وانتظام العمل، واستمع إلى بعض المشاركين في المسابقة، معربًا عن سعادته بمستوى الطلاب المشاركين وحسن التنظيم وجودة المعايير المستخدمة في التحكيم.

وكانت تصفيات المسابقة قد انعقدت على مدار الأيام الماضية، حيث انطلقت منذ يوم الاثنين 2023/11/27 حتى الخميس 2023/12/5 بمعهد علي بن أبي طالب النموذجي بنين بسوهاج.

اقرأ المزيد:

رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يكرم المشاركين بالمعرض الفني الأول في الصعيد

رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يستقبل ممثلة المجلس الثقافي البريطاني

رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يبحث مع مسؤولي وحدات المعلومات سير العمل

رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يلتقى 90 شيخا جديدا لعرض خطط العمل
بقلم فهد فكري بلوم