رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يتفقد تصفيات مسابقة القرآن الكريم بطهطا

تفقد الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الأربعاء، اليوم الأول من تصفيات مسابقة الأزهر الشريف للقرآن الكريم للمعاهد والمكاتب وفروع الرواق الأزهري بإدارات طهطا وجهينة وطما، المنعقدة بمعهد محمود عنبر الإعداي الثانوي بطهطا، بحضور الدكتور كمال فايز، مدير إدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة، والمشرفين على التصفيات من إدارة شئون القرآن بسوهاج.

حسن التنظيم وجودة المعايير

واطمأن رئيس منطقة سوهاج الأزهرية خلال جولته على هدوء وانتظام العمل، واستمع إلى بعض المشاركين في المسابقة، معربًا عن سعادته بمستوى الطلاب المشاركين وحسن التنظيم وجودة المعايير المستخدمة في التحكيم.

وكانت تصفيات المسابقة قد انعقدت على مدار الأيام الماضية، حيث انطلقت منذ يوم الاثنين 2023/11/27 حتى الخميس 2023/12/5 بمعهد علي بن أبي طالب النموذجي بنين بسوهاج.