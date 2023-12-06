وزارة الشباب تطلق سلسلة قوافل مجتمعية في قرى محافظة البحر الأحمر

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية واللجنة العليا للقوافل الشاملة، سلسلة من القوافل المجتمعية، بالتعاون مع جمعية رسالة للأعمال الخيرية ومجلس القبائل والعائلات المصرية؛ في ضوء توجيهات الرئيس السيسي بدعم القرى الأكثر احتياجُا وتعزيز الخدمات للأسر الأولى بالرعاية.

توفير الخدمات لأبناء مصر في الربوع والقرى

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، لتطوير الربوع والقرى وتوفير الخدمات لأبناء مصر قاطني تلك المناطق، وذلك في مختلف أنحاء الجمهورية كخطوة مهمة في تحقيق التنمية الشاملة للبلاد، فضلًا عن الدور الملموس في بناء وتنمية الإنسان من خلال الخدمات التي تسهم في رفع مستوى المعيشة وتلبية احتياجات المواطنين.

برامج التوعية والتثقيف لأهالي البحر الأحمر

ونُفذت القوافل المجتمعية في تخصصات (طبية - توعوية - اجتماعية) بمدن القصير وسفاجا ومرسي علم بمحافظة البحر الأحمر، وضمت القوافل 16 عيادة تخصصية، وجرى توزيع النظارات الطبية وسماعات الأذن الطبية والأدوية بالمجان، علاوة على تنفيذ معمل التحاليل الطبية ومركز متخصص بالرمد وتنفيذ عدد من برامج التوعية والتثقيف لأهالي البحر الأحمر.

اليوم الأول بمدينة سفاجا

اليوم الأول في مدينة سفاجا جاء بمجمع أبوعشرة، واليوم الثاني في مدينة مرسى علم ومدينة القصير، واليوم الثالث بمدينة القصير (مركز التأهيل الاجتماعي).

وشهدت القوافل إقبالًا كثيفًا، كالتالي: 170 مستفيدا من عيادة الأﻧف والأذن، 293 عظام، 561 باطنة، 207 نساء وتوليد، 439 أسنان، 191 جلدية، 316 رمد، 3467 صيدلية، 845 معمل، 445 أطفال، 186 تغذية، 49 جراحة، 90 جلدية، و70 مسالك.