تنفيذ اليوم الأول من حملة «شارك.. الكلمة كلمتك» لتحفيز المواطنين على المشاركة بالانتخابات

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع وزارة النقل، اليوم الأربعاء، الحملة القومية التوعوية «شارك.. الكلمة كلمتك»، داخل 6 محطات سكك حديدية وهي: «رمسيس، الجيزة، أسيوط، بورسعيد، المنصورة، طنطا»، لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وممارسة حقهم الدستوري خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

تحفيز المواطنين من مستقلي القطارات

ويشارك في الحملة عدد من أعضاء برلمان شباب مصر وجمعية صوت شباب مصر، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة، والفريق مهندس كامل الوزير؛ وزير النقل.

وتستهدف الحملة تحفيز المواطنين من مستقلي القطارات داخل محطات السكك الحديدية، للمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وأن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية لتوصيل رسالة للعالم أجمع على كوننا دولة ديمقراطية فاعلة ومصيرها بيد أبنائها، وأن المصريين سيشاركون بقوة في صناعة القرار واختيار قائد سفينة الوطن في المرحلة المقبلة وسط كل هذه التحديات التي تواجه العالم من حولنا.

دور شباب مصر الفعال في التوعية

ولاقت الحملة تفاعلاً كبيراً من المواطنين الذين أكدوا على مشاركتهم هم وأسرهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مثمنين دور شباب مصر الفعال في التوعية، وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.