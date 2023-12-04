رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

«وكيل الشيوخ» يشكر المصريين بالخارج على التصويت في الانتخابات: قدموا ملحمة وطنية

كتب:

ولاء نعمه الله
10:31 م | الإثنين 04 ديسمبر 2023
مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ

تقدم المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، بالشكر والتقدير للمصريين في الخارج علي ما قدموه من ملحمة وطنية في الانتخابات الرئاسية 2024.

أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وأضاف «أبوشقة» في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنّ المشاركة في الانتخابات لها دلالة إيجابية على حجم الوعي والوطنية، التي تجلت في أروع صورها في الملحمة التي قدمها أبناء مصر في كل دول العالم.

وأضاف أن الرهان على المصريين في الداخل في تنفيذ ملحمة وطنية، أمام صناديق الاقتراع أيام 10، 11، 12، ديسمبر الجاري، لتبرهن للعالم أن المصريين لديهم إرادة فولاذية خلف وطنهم، لبناء دولة عصرية حديثة.

وأردف أن ثقته بلا حدود في المصريين للخروج بصورة تبهر العالم بالمشاركة في الماراثون الانتخابي، وأن وطنه في قلبه وعقله وستكون الملايين أمام اللجان.

وبيّن وكيل الشيوخ، أن المصرين على موعد مع رد الجميل للوطن لإعطاء صوتهم لمن يحكمهم لفترة رئاسية جديدة، لأنّ مصر تستحق أن تكون عنوانًا للوطنية، وبذل الجهد في سبيل تحقيق الإنجاز بالمشاركة الكبيرة في الماراثون الانتخابي العظيم.

اقرأ المزيد:

نائب بـ«الشيوخ»: الرئيس السيسي يعمل لصالح الدولة وليس من أجل الانتخابات

جامعة مطروح تنظم مؤتمرا للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

محمود حافظ يدعو جمهوره للتصويت في الانتخابات الرئاسية

نائب محافظ القاهرة: رفع إشغالات محيط لجان الانتخابات الرئاسية

«صناعة مستقبل وطن» تعقد مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات

«المركز الثقافي القبطي»: العالم ينتظر اصطفاف الشعب المصري خلف رئيسه في الانتخابات

4 إجراءات لحفظ أوراق الانتخابات الرئاسية.. اعرفها
بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.