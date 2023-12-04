«وكيل الشيوخ» يشكر المصريين بالخارج على التصويت في الانتخابات: قدموا ملحمة وطنية

تقدم المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، بالشكر والتقدير للمصريين في الخارج علي ما قدموه من ملحمة وطنية في الانتخابات الرئاسية 2024.

أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وأضاف «أبوشقة» في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنّ المشاركة في الانتخابات لها دلالة إيجابية على حجم الوعي والوطنية، التي تجلت في أروع صورها في الملحمة التي قدمها أبناء مصر في كل دول العالم.

وأضاف أن الرهان على المصريين في الداخل في تنفيذ ملحمة وطنية، أمام صناديق الاقتراع أيام 10، 11، 12، ديسمبر الجاري، لتبرهن للعالم أن المصريين لديهم إرادة فولاذية خلف وطنهم، لبناء دولة عصرية حديثة.

وأردف أن ثقته بلا حدود في المصريين للخروج بصورة تبهر العالم بالمشاركة في الماراثون الانتخابي، وأن وطنه في قلبه وعقله وستكون الملايين أمام اللجان.

وبيّن وكيل الشيوخ، أن المصرين على موعد مع رد الجميل للوطن لإعطاء صوتهم لمن يحكمهم لفترة رئاسية جديدة، لأنّ مصر تستحق أن تكون عنوانًا للوطنية، وبذل الجهد في سبيل تحقيق الإنجاز بالمشاركة الكبيرة في الماراثون الانتخابي العظيم.