عضو التحالف الوطني: التصويت في الانتخابات الرئاسية واجب شرعي

أشاد النائب طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بالإقبال الكبير من قبل المصريين المقيمين في الخارج على التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، موضحًا أن هذا الإقبال رسالة من المصريين للحفاظ على استقرار الدولة.

أنزل شارك مصر الأهم

وقال النائب طلعت عبد القوي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي أطلق مبادرة «انزل شارك مصر الأهم.. انزل شارك صوتك أهم» على مستوى جميع المحافظات، لحث المواطنين على التصويت في الانتخابات، موضحًا أن التصويت في الانتخابات حق أصيل للمواطن لا يقل أهمية عن حقه في التعليم أو الصحة.

وأضاف، أن الانتخابات الرئاسية المصرية تشهد وجود 4 متنافسين على مقعد الرئيس، كما أن هذه الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، لا يمكن لأي شخص التلاعب بأي صوت، مؤكدًا أن هناك مجموعة من التخصصات التي يقوم بها الرئيس، لذا مشاركة المواطن في التصويت لاختيار الأفضل.

وتابع: التصويت في الانتخابات واجب شرعي، كما أن الأوضاع الراهنة في المنطقة تدعو المواطنين كلهم للنزول والتصويت في الانتخابات المقبلة، واختيار الرئيس المناسب لمواجهة هذه التحديات التي تواجهنا.

من المتوقع أن تكون هناك منافسة في الانتخابات

ولفت، إلى أن مصر تكبدت 450 مليون دولار خسائر من أجل مواجهة الإرهاب، مؤكدًا أن الدولة كانت تعمل بيد للقضاء على الإرهاب، واليد الأخرى تبني، ولا توجد دولة في العالم تقوم بمثل هذه الأمور.

وأكد «عبد القوي»، أن عملية التنمية في سيناء كلفت الدولة نحو 610 مليارات جنيه، ولن تتنازل مصر عن حبة رمل في سيناء، مشيرًا إلى أن مصر مستمرة في عملية التنمية والبناء.