مؤتمر حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في كفرشكر بالقليوبية

حث النائب محمد الفيومي نائب رئيس حزب الحرية المصري، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة الحشد الجماهيري والمشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية المقرر لها الأسبوع المقبل، لإعطاء صورة مشرفة لمصر أمام العالم.

جاء ذلك خلال كلمة النائب في المؤتمر الجماهيري الذي نظمته أمانة الحزب بمحافظة القليوبية بالتعاون مع نقابة المعلمين بمركز ومدينة كفرشكر، بحضور محمد بدوي نقيب المعلمين، أمين الحزب بكفر شكر، ومشاركة 1200 مواطن.

وقال النائب خلال كلمته بالمؤتمر، إن مصر تعرضت لكم هائل من المؤامرات التي سعت لتقسيم الدولة والدول العربية وفي مقدمتها مشروع الشرق الأوسط الكبير، حيث استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي بحكمته وخبرته إسقاط هذا المشروع.

مقدرات الشعب المصري

وتناول النائب وقوف الرئيس السيسي، في مواجهة خطة اسرائيل في التهجير القسرى لأهإلى غزة إلى سيناء، ودوره في إدخال المساعدات الطبية والغذائية إلى أهل غزة، مع نجاح الدبلوماسية المصرية في الحصول على اعتراف العديد من دول العالم بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967 و عاصمتها القدس الشرقية.

إنجازات الرئيس السيسي

حضر المؤتمر النائب جمال فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، واللواء عبد الرحمن راشد أمين عام حزب الحرية المصري بالقليوبية، والدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم المركزي بالحزب والمحاسب حافظ موسى نقيب التجاريين، أمين تنظيم الحزب بالقليوبية.

ونوه اللواء عبد الرحمن راشد أمين عام حزب الحرية المصري بالقليوبية، إلى دور الرئيس السيسي في إنقاذ الوطن، فيما تحدث الدكتور أحمد إدريس أمين تنظيم الحرية المصري عن دعم الدولة المصرية لأبنائها، ودور الرئيس السيسي في حماية أمن الوطن واستقراره، وقدم الشكر لمعلمي مصر.